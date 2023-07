Umrla je "najljubša Angležinja Francije" Jane Birkin

Pariz, 16. julija - V 77. letu je umrla britansko-francoska pevka, igralka in aktivistka Jane Birkin. Zaslovela je v duetu s tedanjim partnerjem Sergeom Gainsbourgom, posebej s svetovno znano pesmijo Je T'aime... Moi Non Plus. Znana je bila tudi po sodelovanju z modno hišo Hermes, ki je po njej poimenovala znamenito torbico birkin.