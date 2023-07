Kitajcem že pet zlatih kolajn v skokih v vodo

Fukuoka, 16. julija - Kitajski plavalci so z odliko začeli nastope na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športnih v Fukuoki in v skokih v vodo osvojili že pet zlatih kolajn. Po uspešnem prvem dnevu sta danes do naslova prvaka prišla še Peng Jianfeng na 1-metrski deski, ter dvojica Chen Yuxi - Quan Hongchan v sinhroniziranih skokih z 10 metrov.