Na Tajskem pridržali štiri osumljene za okruten umor nemškega poslovneža

Bangkok/Pattaya, 16. julija - Na Tajskem in v Nemčiji odmeva okruten umor 62-letnega nemškega poslovneža v tajskem letovišču Pattaya. Potem ko so v zamrzovalniku našli njegovo razkosano truplo, je policija že prijela domnevne storilce in jih obtožila naklepnega umora, poročajo tajski mediji in nemška tiskovna agencija dpa. Za naklepni umor je na Tajskem zagrožena smrtna kazen.