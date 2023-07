Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 16. julija - Danes bo pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter, v severovzhodni Sloveniji šibek vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.