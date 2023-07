Komorni zbor KGBL na mednarodnem tekmovanju v Hongkongu do nagrade Choir of the world

Hongkong, 15. julija - Komorni zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana (KGBL) si je na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Hongkongu, ki je potekalo prek spleta, v grand prixu med 12 zbori prislužil nagrado Choir of the world in nagrado za najboljšega dirigenta na tekmovanju, je sporočil dirigent zbora Ambrož Čopi.