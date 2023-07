Prva nosilca zmagala v Wimbledonu

Wimbledon, 15. julija - Nizozemsko-britanska teniška naveza Wesley Koolhof/Neal Skupski je v Wimbledonu zmagala v konkurenci moških dvojic. Prva nosilca turnirja z nagradnim skladom 52 milijonov evrov sta bila v današnjem finalnem obračunu boljša od Španca Marcela Granollers in Argentinca Horacia Zeballosa, po uri in 17 minutah sta zmagala s 6:4 in 6:4.