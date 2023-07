V iskanje pogrešane osebe v Ljubljani tudi s čolnom, dronom in psom

Ljubljana, 15. julija - Pod vodstvom policije se je zjutraj v okolici Hladnikove ulice v Ljubljani začela iskalna akcija za pogrešano osebo. Gasilci so s čolnom in brezpilotnim letalnikom preiskali oba brega Ljubljanice, od Livade do avtocestnega mostu, na bregu pa je bil na delu vodnik z reševalnim psom. Pogrešano osebo so pozneje našli poškodovano na Golovcu.