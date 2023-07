Gneča na cestah se umirja

Ljubljana, 15. julija - Promet na cestah, povezanih s turističnimi destinacijami, ki je bil od jutra močno zgoščen in je povzročal številne zamude, se je začel pozno popoldne umirjati. Zastoj vztraja le še na štajerski avtocesti med priključkoma Maribor center in Zrkovci proti Šentilju, pri čemer je zamuda ocenjena na 10 do 15 minut.