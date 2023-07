Moskva naj bi preprečila napad na dve medijski osebnosti

Moskva, 15. julija - Ruska tajna služba (FSB) je danes sporočila, da je preprečila poskus atentata na Margarito Simonjan, prepoznaven obraz državne televizije, in Ksenjo Sobčak, vplivnico, ki je pogosto kritična do Kremlja. Prijeli so več ljudi, domnevno članov neonacistične skupine.