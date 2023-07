Vreme: Ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 15. julija - Ponoči in zjutraj bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter, popoldne pa bo v severovzhodni Sloveniji zapihal šibak vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne ali zvečer lahko predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastane kakšna vročinska nevihta.

Vremenska slika: Nad Alpami, Balkanom in Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom priteka nad naše kraje suh in postopno bolj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo pretežno jasno, popoldne ali zvečer bodo v Alpah posamezne vročinske nevihte.