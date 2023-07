V mariborski prodajalni naj bi z orožjem prišel do gotovine in pobegnil

Maribor, 15. julija - Policisti so bili okoli 12.40 obveščeni o kaznivem dejanju ropa v prodajalni v bližini Ljudskega vrta v Mariboru. Po prvih informacijah je storilec ob vstopu v prodajalno pristopil do stranke, domnevno z orožjem, pri tem pa zahteval prodajalko, ki ji je nato ukazal, da odpre blagajno. Iz nje je odtujil gotovino in odšel.