Šfiligoj, Rolih in Lepen zadeli 70 od 75 letečih tarč

Verona, 15. julija - Na letošnji šesti tekmi za svetovni pokal v italijanskem Lonatu so slovenski strelci v trapu Žan Šfiligoj, Sandi Rolih in Matjaž Lepen v uvodnih treh serijah zadeli po 70 od 75 možnih letečih tarč ter so uvrščeni med 45. in 48. mestom. V nedeljo bosta na sporedu še dve seriji ter veliki finale šestih najboljših strelcev.