Če poplavi notranjost avtomobila, je treba ukrepati hitro

Ljubljana, 16. julija - Poletna neurja pri nas postajo vse močnejša in nevarnejša. V močnih nalivih, ki jih pogosto spremljata močan veter in toča, se nemalokrat zgodi, da meteorna voda in umazanija onesnažita tudi notranjost avtomobila. Takrat je treba ukrepati hitro, sicer je škoda lahko velika ali celo nepopravljiva, opozarjajo pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS).