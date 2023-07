Na kmetiji v Kentuckyju našli 700 zlatih kovancev iz časa državljanske vojne

Washington, 15. julija - Na koruznem polju kmetije v ameriški zvezni državi Kentucky so v začetku leta našli več kot 700 zlatih kovancev, ki izvirajo iz časa državljanske vojne med severom in jugom. Kovanci se že bili certificirani in se trenutno prodajajo na spletni strani GovMint.com, vredni pa naj bi bili več milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.