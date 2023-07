Ceste vnovič v znamenju zastojev in zamud

Ljubljana, 15. julija - Promet na cestah, povezanih s turističnimi destinacijami, se po pričakovanjih gosti že od jutra. Zastoj je na obeh straneh karavanškega predora, proti Sloveniji je dolg šest kilometrov. Gneča in zamude nastajajo na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanski obvoznici ter nekaterih drugih cestah, zlasti na Obali in okoli Bleda.