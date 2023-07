V Mariboru ob poskusu kraje žalila blagajničarko in napadla varnostnico

Maribor, 15. julija - V Mariboru sta v petek storilca vstopila v trgovino, zbirala artikle, hrano in alkoholne pijače, ter jih odlagala v torbo. Na blagajni sta zmerjala in žalila blagajničarko, nakar sta z artikli želela zapustiti trgovino, zaradi česar je pristopila varnostnica. Storilca sta jo fizično napadla. Posredovali so policisti in jima odredili pridržanje.