Vreme: Danes sončno in vroče

Ljubljana, 15. julija - Danes in v nedeljo bo sončno in vroče. Sredi dneva in popoldne bo ponekod pihal šibak veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju 22, najvišje dnevne danes od 28 do 33, jutri od 31 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.