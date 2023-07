Na jugozahodu ZDA se obetajo novi vročinski rekordi

Phoenix, 15. julija - Vročinski val, ki je zajel jugozahodni del ZDA, se nadaljuje in v državah, kot so Arizona, Nevada in Kalifornija, se danes in v nedeljo obetajo novi vročinski rekordi. Ti bi lahko padli tudi v prihodnjem tednu, saj takrat vročina po napovedih vremenoslovcev še ne bo popustila. Za skoraj tretjino ZDA velja opozorilo pred ekstremno vročino.