Wall Street s pozitivnim tedenskim izkupičkom

New York, 15. julija - Osrednji borzni indeksi na newyorških borzah so v petek sklenili pozitiven teden, tedenska rast pa je posledica vladnih poročil o padanju inflacije in nekaj ugodnih poslovnih poročil podjetij. Indeks S&P 500 je v petek, ko je sicer upadel, sklenil svoj sedmi teden rasti v zadnjih devetih tednih.