Delo o novih neurjih (15. 7.)

Ljubljana, 14. julija - Borut Tavčar v komentarju Boj izgubljamo, treba se bo prilagoditi piše o novih razsežnostih neurij. Avtor meni, da so neurja, ki se pojavljajo zdaj, drugačna in bolj silovita od teh, ki smo jih bili vajeni nekoč. Meni, da se bo novim ekstremnim vremenskim pojavom, ki so posledica podnebnih sprememb, potrebno prilagoditi.