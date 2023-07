Slovenke v Grčiji še drugič zmagale

Atene, 14. julija - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Grčiji četrto in zadnjo prijateljsko tekmo v pripravah na evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre dobila s 3:1. Slovenke tako domov odhajajo z dvema zmagama, v četrtek so slavile s 3:0, prvi tekmi sta se končali z 2:2.