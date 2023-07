Newyorška policija po več kot desetletju aretirala osumljenca za umore na Long Islandu

New York, 14. julija - Od decembra leta 2011 so na plažah newyorškega Long Islanda odkrili ostanke skupno 11 ženskih trupel, policija pa vse do danes ni našla krivca ali krivcev. Nato pa so danes policisti okrožja Suffolk na otoku sporočili, da so aretirali 59-letnega Rexa Heuermanna in ga obtožili umorov.