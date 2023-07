Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 7.)

Ljubljana, 14. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju in pogovorih hrvaškega in slovenskega premierja Roberta Goloba in Andreja Plenkovića v Zagrebu. Pisale so tudi, da so člani sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) za predsednika uprave zavoda v četrtek izbrali dolgoletnega zaposlenega na RTVS Zvezdana Martiča.