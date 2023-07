Severna ljubljanska obvoznica med priključkoma Bežigrad in Tomačevo proti Zadobrovi ponovno odprta

Ljubljana, 14. julija - Severna ljubljanska obvoznica je med priključkoma Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Tomačevo proti Zadobrovi ponovno odprta, poroča prometnoinformacijski center. Tam so namreč odstranili posledice prometne nesreče, ki se je zgodila okoli 17. ure.

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki avtobusa in štirih osebnih vozil. Do nesreče je prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo voznika avtobusa, v katerem ni bilo potnikov. V trčenju sta bila poleg vseh štirih voznikov osebnih vozil lažje poškodovana še potnika.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek o prekršku.