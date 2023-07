V ZDA letos rekordno število množičnih pobojev

New York, 14. julija - Prvih šest mesecev letošnjega leta je bilo v ZDA glede množičnih pobojev najbolj smrtonosnih doslej. Tiskovna agencija AP, časnik USA Today in univerza Northeastern, ki spremljajo tragično statistiko na tem področju od leta 2006, so letos zabeležili 28 množičnih umorov s 140 smrtnimi žrtvami, od tega 27 s strelnim orožjem.