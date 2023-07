Severna ljubljanska obvoznica zaprta med priključkoma Bežigrad in Tomačevo proti Zadobrovi

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, se je nekaj pred 17. uro na ljubljanski obvoznici od Bežigrada proti Zadobrovi pri rondoju Tomačevo zgodila prometna nesreča, v kateri so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki avtobusa in štirih osebnih vozil. Do nesreče je prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo voznika avtobusa, v katerem ni bilo potnikov. V trčenju sta bila poleg vseh štirih voznikov osebnih vozil lažje poškodovana še potnika.

Okoli 16. ure se je na primorski avtocesti pred izvozom Brezovica zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi voznika osebnega in tovornega vozila ter motorist. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik motornega kolesa zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v osebno vozilo voznice, ki je pred njim zmanjšala hitrost zaradi razmer v prometu, so pojasnili na policiji.

Po trčenju je motorist skupaj z motorjem padel na desni vozni pas, kjer je vanj trčil še voznik s tovornim vozilom. Pri tem se je motorist huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v urgentni blok ljubljanskega kliničnega centra, po zdaj znanih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah obeh nesreč in vodijo postopek o prekršku.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru umaknili. Ostaja zastoj, ki sega na južni ljubljanski obvoznici do priključka Ljubljana Rudnik in na zahodni ljubljanski obvoznici do Brda.

Prometnoinformacijski center poroča o zastojih na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje do Barja, na severni ljubljanski obvoznici od krožišča Tomačevo proti razcepu Zadobrovi.

Zastoj je tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda 45 minut.

Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj pred Malečnikom proti Šentilju, zamuda 10 minut, proti Ljubljani je zamude 15 minut. Krajši zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na cestah Brezovica-Ljubljana in Vič-Brezovica.