V Borovnici tradicionalni Praznik borovnic

Borovnica, 15. julija - Borovnica bo danes v znamenju Praznika borovnic. Poleg tradicionalnega in zelo dobro obiskanega sejma, na katerem bodo tudi letos prevladovale borovnice in izdelki iz borovnic ter drugega jagodičevja, se bo zvečer dogajanje odvijalo na narodno zabavnem in rock odru, so sporočili iz Občine Borovnica.