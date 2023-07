Severna ljubljanska obvoznica zaprta med priključkoma Bežigrad in Tomačevo proti Zadobrovi

Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Brezovico proti Kopru zaprta vozni in prehitevalni pas promet poteka po enem pasu. Nastaja zastoj, ki sega na južni ljubljanski obvoznici do priključka Ljubljana center in na zahodni ljubljanski obvoznici do Kosez.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje sta ob 15.58 pred izvozom za Brezovico trčila motorist in tovorno vozilo. Motorist je poškodovan ostal ujet pod vozilom. Gasilci so motorista rešili izpod vozila in ga skupaj z reševalci oskrbeli.

Prometnoinformacijski center poroča o zastojih na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje do Barja, na severni ljubljanski obvoznici od krožišča Tomačevo proti razcepu Zadobrovi.

Zastoj je tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda 45 minut.

Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj pred Malečnikom proti Šentilju, zamuda 25 minut, proti Ljubljani je zamude 15 minut. Krajši zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na cestah Brezovica-Ljubljana, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Vič-Brezovica.