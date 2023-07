Voditelji EU in Latinske Amerike o trgovini in vojni v Ukrajini

Bruselj, 17. julija - Voditelji držav članic EU in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) bodo danes začeli dvodnevno zasedanje v Bruslju, v ospredju katerega bosta sodelovanje na področju trgovine in ruska agresija na Ukrajino. Pri obeh temah obstajajo določene razlike med stranema. Slovenijo bo na vrhu zastopala zunanja ministrica Tanja Fajon.