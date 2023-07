Finančni ministri EU za dogovor o novih fiskalnih pravilih do jeseni

Bruselj, 14. julija - Finančni ministri držav članic EU so se na današnjem zasedanju v Bruslju zavzeli za to, da bi dogovor o prenovi javnofinačnih pravil dosegli do jeseni, je po zasedanju povedala španska ministrica Nadia Calvino. Poudarila je, da so podprli načrt španskega predsedstva Svetu EU o pristopu k iskanju dogovora.