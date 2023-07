Jeseniško kopališče Ukova zaenkrat ostaja zaprto

Jesenice, 16. julija - Kopališče Ukova na Jesenicah kljub sanaciji še vedno ni odprto. Tehnična sanacija školjke bazena je stekla konec maja. Po zaključku gradbenih del so 6. julija začeli polniti bazen, vendar so se ob dvigovanju vodne gladine pojavile nepredvidene tehnične pomanjkljivosti, ki predhodno niso bile znane. Zato so polnjenje bazena začasno ustavili.