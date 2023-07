Severna ljubljanska obvoznica zaprta med priključkoma Bežigrad in Tomačevo proti Zadobrovi

Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Brezovico proti Kopru zaprta vozni in prehitevalni pas promet poteka po enem pasu. Nastaja zastoj, ki sega na južni ljubljanski obvoznici do Barja in na zahodni ljubljanski obvoznici do Brda.

Na cesti Ljubljana-Medvode pa je zaradi prometne nesreče pri Mednem promet urejen izmenično enosmerno.