V Turističnem združenju Portorož so pred vrhuncem sezone optimisti

Portorož/Izola, 15. julija - V Turističnem združenju Portorož z optimizmom gledajo na vrhunec sezone, čeprav je bilo v začetku julija v tem letovišču nenavadno veliko prostih mest na parkiriščih in na plaži, o čemer so poročali številni mediji. Vse hotelske družbe so združenju posredovale pozitivne napovedi. V Izoli pričakujejo običajno sezono.