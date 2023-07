Zaposleni prizadeti zaradi umika financiranja gradnje nove infekcijske klinike v Mariboru

Maribor, 14. julija - Zaposlene na mariborski infekcijski kliniki je zelo prizadela nepričakovana odločitev vlade o umiku financiranja gradnje nove klinike iz načrta za obnovo in odpornost. Ne strinjajo se z obrazložitvijo vlade, da se financiranje umakne zaradi rizičnosti projekta gradnje nove stavbe in da se časovnica občutno zamika, so sporočili zaposleni.