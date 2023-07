Odpoklic izdelkov Odlično Beli fižol 1000 g, 5 kg in 25 kg

Ljubljana, 14. julija - Podjetje Odlično je iz prodaje odpoklicalo izdelke Odlično beli fižol 1000 g, 5 kg in rinfuza 25 kg proizvajalca Hrib zaradi ugotovljene presežene vrednosti etilen oksida. Omenjenega živila ne zaužijte, so pozvali.

Serijska oznaka izdelka Odlično beli fižol 1000 g je L0T: 4034135723, uporabno najmanj do 12.5.2024 in L0T: 4034136523, uporabno najmanj do 15.5.2024.

Serijska oznaka izdelka Odlično beli fižol 5 kgje L0T: 4281128623, uporabno najmanj do 8.5.2024, L0T: 4281150123, uporabno najmanj do 25.5.2024 in L0T: 4281159423, uporabno najmanj do 5.6.2024.

Serijska oznaka izdelka Odlično beli fižol 25 kg je L0T: 2022260423, uporabno najmanj do konca: 12/2024.

Podjetje naproša, da izdelke vrnete na mesto nakupa, kjer vam bodo povrnili stroške, ali ga, če to ni mogoče, zavržete.