Ljubljana, 14. julija - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si bo danes z županom občine Cerkno Gašperjem Uršičem ogledal posledice četrtkove ujme in ob 18.15 v stavbi občine na Bevkovi ulici 9 v Cerknem sodeloval na novinarski konferenci občine Cerkno, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor. (STA)