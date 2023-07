Prihodnji teden v parlamentu: DZ bo obravnaval predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 16. julija - Poslanci, ki so uradno že na parlamentarnih počitnicah, bodo v ponedeljek nadaljevali izredno sejo, ki so jo začeli v četrtek. Po nujnem postopku bodo obravnavali predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, pa tudi predloga interventnega zakona glede javnega naročanja zdravil in novele zakona o socialnem varstvu. Glasovanje o predlogih bo še isti dan.