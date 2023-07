JP Morgan Chase v drugem četrtletju z visoko rastjo dobička

New York, 14. julija - Ameriška banka JP Morgan Chase je v drugem četrtletju več kot podvojila čisti dobiček, ki se je ustavil pri 14,5 milijarde dolarjev (12,9 milijarde evrov). Prihodki so se povečali za več kot tretjino na 41,3 milijarde dolarjev (36,8 milijarde evrov). Na poslovne rezultate so v prvi vrsti vplivali okrepljeni prihodki iz naslova višjih obrestnih mer.