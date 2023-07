Bistriški policisti zaradi 17 vlomov prijeli 37-letnega moškega

Maribor, 14. julija - Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so maja prijeli 37-letnega moškega, ki ga sumijo, da je od konca leta 2022 na bistriškem območju izvršil 17 vlomov. Vlamljal naj bi predvsem v gostinske lokale, stanovanjske hiše in razna podjetja, od koder je odtujil tudi gotovino, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.