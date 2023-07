V Velenju mladoletniku zasegli več piratk in petard

Celje, 14. julija - Velenjska policista sta v sredo v Velenju med redno opazovalno službo zaznala poke petard in v bližini izsledila tri mladoletnike, ki so metali petarde. Enemu izmed njih sta zasegla 98 piratk in šest petard. Zoper mladoletnika bo policija podala obdolžilni predlog, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.