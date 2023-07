Prednik za STA: Če bomo zaznali, da kakšna reforma ne gre v pravo smer, bomo to poskušali zaustaviti

Ljubljana, 18. julija - Razmerja v koaliciji so v tem mandatu jasna in kažejo na enormno moč največje vladne stranke, ocenjuje vodja poslancev SD Jani Prednik. Želi pa si, da bi Svoboda kdaj vendarle bolj prisluhnila kateri od partneric v vladi. Tako napoveduje, da bodo v SD, če bodo zaznali, da katera od reform ne gre v pravo smer, to poskusili zaustaviti.