Sanacija vkopa Malečnik poteka po načrtih

Ljubljana/Maribor, 14. julija - Dela na sanaciji poškodb po požaru v pokritem vkopu Malečnik na vzhodni mariborski obvoznici po zagotovilih Darsa potekajo skladno z načrtom, tako da bodo zaključena do začetka avgusta, kot so v državnem upravljalcu avtocest in hitrih cest napovedali minuli teden. Do tedaj bodo zastoji na tem območju še večji kot sicer v tem poletnem času.