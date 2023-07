Preklic iskanja pogrešanega češkega kolesarja

Radlje ob Dravi, 14. julija - Policisti preklicujejo iskanje 72-letnega pogrešanega državljana Češke. Pogrešanega kolesarja je občan našel mrtvega ob potoku, v bližini naselja Brezno, na območju Policijske postaje Radlje ob Dravi. Po doslej zbranih informacijah mu je zdrsnilo na poti do gozdnega potoka, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti so v bližini našli tudi kolo in več drugih njegovih stvari. Vzrok smrti bo znan po opravljeni obdukciji. Tuja krivda je izključena, so še sporočili.