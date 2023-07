Ruska duma sprejela predlog zakona o prepovedi spremembe spola

Moskva, 14. julija - Poslanci dume oziroma spodnjega dom ruskega parlamenta so danes potrdili predlog zakona, ki prepoveduje kirurške in pravne spremembe spola. Državljanom, ki so si že spremenili spol, pa prepoveduje posvojitev otrok in razveljavlja njihove zakonske zveze. Zakon morata sedaj potrditi tudi zgornji dom parlamenta in predsednik Vladimir Putin.