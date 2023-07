V gorah rešili državljanki Velike Britanije, ki sta zašli

Bovec, 14. julija - Letalska policijska enota in reševalci brniške gorsko reševalne službe (GRS) so na območju Razorja na Bovškem v četrtek zvečer rešili dve državljanki Velike Britanije, ki sta zašli s poti in obnemogli, so sporočili iz PU Nova Gorica. Ob tem pohodnike ponovno pozivajo k previdnosti v gorah in k odgovornemu ravnanju.