Na Poljskem zaradi načrtovanja samomorilskega napada aretirali 18-letnika

Varšava/Vroclav, 14. julija - Poljska protiobveščevalna agencija (ABW) je junija aretirala 18-letnika, ki naj bi načrtoval samomorilski teroristični napad na poslopje poljskih oblasti, je danes sporočila omenjena služba. Najstnik je bil med drugim v stiku z ljudmi, ki so trdili, da so predstavniki skrajne skupine Islamska država (IS), poroča poljska tiskovna agencija PAP.