Markacisti odsvetujejo obisk planinskih poti na Koroškem

Ljubljana, 14. julija - Obsežna neurja v zadnjih dneh so v koroških in pohorskih gozdovih povzročila ogromno škode. Markacisti že opravljajo prve oglede, a do končnih informacij svetujejo, da pohodniki obisk koroških planinskih poti za nekaj dni preložijo, je zapisano na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije (PZS).