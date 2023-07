Največji selitveni prirast v Slovenijo lani med državljani Ukrajine

Ljubljana, 15. julija - Lani se je v Slovenijo priselilo 35.900 slovenskih in tujih državljanov. Skupaj se jih je odselilo več kot 20.900. K pozitivnemu selitvenemu prirastu, ki je znašal nekaj manj kot 14.700 oseb, so največ prispevali državljani Ukrajine, saj se jih je v Slovenijo priselilo skoraj 6100 več, kot se jih je odselilo, so zapisali na Sursu.