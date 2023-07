Ukrajina četrto noč zapored tarča ruskih napadov z droni

Kijev/Voronež, 14. julija - Ukrajinska zračna obramba je ponoči sestrelila 16 ruskih brezpilotnih letalnikov iranske izdelave, so sporočile zračne sile Kijeva. To je bila že četrta noč zapored, ko je bila Ukrajina tarča ruskih napadov z droni. Medtem so iz Rusije sporočili, da so v četrtek v regiji Voronež sestrelili tri, domnevno ukrajinske, drone.