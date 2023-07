V Novem mestu v okviru sprejetega stanovanjskega programa načrtujejo tisoč novih najemnih, lastniških in oskrbovanih stanovanj

Novo mesto, 14. julija - Novomeški svetniki so na zadnji seji pred poletnim oddihom potrdili stanovanjski program občine za obdobje do leta 2030. Z njim nameravajo v občini zagotoviti zadostno število stavbnih zemljišč in stanovanj. Do leta 2030 nameravajo tako zagotoviti do skoraj tisoč novih najemnih, lastniških in oskrbovanih stanovanj.